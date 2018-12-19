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США выводят войска из Сирии

США выводят войска из Сирии
18:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: США приступили к выводу войск из Сирии в связи с победой ИГИЛ в регионе.

США в рамках перехода к новой фазе кампании против группировки ИГИЛ начали вывод военного контингента из Сирии, говорится в заявлении Белого дома.

"Пять лет назад ИГИЛ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГИЛ не означают конца глобальной коалиции (против ИГИЛ - ред) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - отмечается в заявлении.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ полностью вывести войска США из Сирии, американские вооруженные силы работают над тем, чтобы быстро выполнить это распоряжение главнокомандующего.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии. А это была единственная причина присутствия там во время президентства Трампа", - написал американский лидер в социальной сети.

 

Вывод войск из Сирии будет резким разворотом в американской политике, который оставит отряды курдов на милость армии Турции. Хотя до сих пор Вашингтон поддерживал курдские отряды, которые в Анкаре называют «террористическими». Еще на прошлой неделе в Белом доме обсуждали идею о том, что ИГИЛ  уже разбито. Однако американское присутствие еще будет продолжаться.

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Сирия, Белый дом, Войска США, Дональд Трамп.
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