США выводят войска из Сирии

США в рамках перехода к новой фазе кампании против группировки ИГИЛ начали вывод военного контингента из Сирии, говорится в заявлении Белого дома.

"Пять лет назад ИГИЛ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГИЛ не означают конца глобальной коалиции (против ИГИЛ - ред) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - отмечается в заявлении.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ полностью вывести войска США из Сирии, американские вооруженные силы работают над тем, чтобы быстро выполнить это распоряжение главнокомандующего.

"Мы победили ИГИЛ в Сирии. А это была единственная причина присутствия там во время президентства Трампа", - написал американский лидер в социальной сети.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.