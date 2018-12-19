Сенат США представит проект резолюции против РФ

Новости мира: Сенат США представил Дональду Трампу проект резолюции против РФ, чтобы противодействовать построению газопровода "Северный поток-2".

В среду в Сенате США представят проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии РФ на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает The Hill.

Около 40 сенаторов во главе с республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбином стали авторами резолюции.

"США и наши союзники должны сильными и решительными действиями быстро ответить на российскую военную агрессию в Керченском проливе", - отметил Джонсон.

Ранее, в этом месяце, палата представителей приняла резолюцию с призывом остановить строительство "Северного потока-2".

В документе упоминается о принятии Европарламентом резолюции с осуждением газопровода, и сенаторы "призывают к закрытию проекта из-за его угрозы энергетической безопасности Европы".

В проекте резолюции Сената также есть призыв к Российской Федерации об обеспечении свободы навигации в Керченском проливе.