В Берлине сообщили, изменится ли отношение к Nord Stream 2 после агрессии РФ

Новости мира: Официальный представитель правительства Германии Штеффейн Зайберт заявил, что Берлин не будет менять решение связанного с проектом газопровода Северный поток-2"

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге в понедельник, 17 декабря, заявил, что Берлин не намерен изменять своего отношения к проекту газопровода "Северный Поток-2" в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

Зайберт сообщил, что в основополагающей позиции федерального правительства ничего не изменилось, есть связь с Украиной, но не с последними событиями.

Согласно заявлению Зайберта, в Германии рассматривают этот проект как экономический, который, тем не менее, приобретает политическое измерение в контексте Украины.

Представитель правительства Германии заявил, что страна заинтересована в том, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа после 2019 года.

Поэтому, Германия всячески поддерживает проведение переговоров по поиску решения проблемы, которые с обеими сторонами ведет еврокомиссар Марош Шефчович.

По словам немецкого чиновника, Берлин будет использовать свои каналы и контакты в рамках "нормандского формата", чтобы найти способ решения конфликта в Азовском море и Керченском проливе, который произошел недавно.

Позиция Германии в этом вопросе четкая: в Азовском море должна быть обеспечена свобода судоплавства и доступ к затронутым украинским портам.

Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар призвала Украину и Россию к деэскалации, в частности в предновогодний период, а также напомнила России о требовании освободить украинских моряков и обеспечить свободное движение судов в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, 17 декабря в Брюсселе прошла встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Выского представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. По итогам проведенной встречи, Украина и ЕС договорились консолидировать международное давление на страну-агрессора и усиливать политику санкций. Прежде всего, эти действия направлены для освобождения украинских моряков и военных судов, а также восстановления свободного судоходства в акватории Азовского моря.