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Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook

Прокуратура Вашингтона подала иск против Facebook
22:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Генпрокурор Вашингтона подал иск против Facebook из-за предоставления доступа к данным пользователей компании Cambridge Analytica.

Генеральный прокурор столицы США города Вашингтон, округ Колумбия, подал судебный иск против компании Facebook.

Иск касается предоставления доступа к данным пользователей Facebook компании Cambridge Analytica, передает Голос Америки со ссылкой на The Hill. Полученные компанией данные якобы могли быть использованы для влияния на результат выборов президента в США в 2016 году, вмешательства в их течение.

"Facebook не защитил приватность своих пользователей и обманул их относительно того, кто имел доступ к их данным и как эти данные использовались, - говорится в представлении генпрокурора Вашингтона Карла Расина, - Facebook подверг риску манипуляций данные пользователей, позволив таким компаниям, как Cambridge Analytica и другим, доступ к личным данным без согласия пользователей".

"Данный иск имеет цель заставить Facebook исполнять собственные обещания по защите приватности пользователей", - сказал прокурор.

Как сообщалось, в начале года СМИ сообщили, что компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала частную информацию о более чем 50 млн пользователей Facebook в разработке методов поддержки избирательной кампании 2016 года президента Дональда Трампа. В результате скандала компания Facebook оказалась в центре внимания американских законодателей и правоохранителей.

Иск в Вашингтоне - не единственная мрачная новость для Facebook. Американское издание The New York Times, со ссылкой на внутренние документы компании Facebook, сообщило, что социальная сеть в рамках сделок с технологическими компаниями, онлайн-магазинами предоставляла им доступ к частным данным пользователей.

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Сообщается, что поисковику Bing разрешалось просматривать перечень всех друзей пользователей без их разрешения, Netflix и Spotify могли читать личные сообщения на Facebook, а Amazon могла получать имена пользователей и их контактные данные через их друзей.

В Facebook заявили, что заключенные с компаниями соглашения не противоречили условиям предоставления услуг Facebook-пользователям, а компания Netflix заявила, что не просила у соцсети Facebook возможности читать сообщения пользователей и никогда не пользовалась ею.

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США, Вашингтон, Колумбия, Facebook, Cambridge Analytica.
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