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Трамп согласовал с Эрдоганом вывод войск США из Сирии

Трамп согласовал с Эрдоганом вывод войск США из Сирии
20:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Решение о выводе войск США из Сирии принято после разговора Дональда Трампа и Рейджепа Эрдогана.

Вашингтон принял решение о выводе всех американских войск с территории Сирии по итогам телефонной беседы между президентами США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана, сообщает в среду турецкий телеканал ТРТ.

По его данным, эта беседа состоялась в прошлую пятницу.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что США в рамках перехода к новой фазе кампании против террористической группировки ИГИЛ начали вывод контингента из Сирии.

США выводят войска из Сирии

"Пять лет назад ИГИЛ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГИЛ не означают конца глобальной коалиции (против ИГИЛ - ред) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - отмечается в заявлении Белого дома.

Вывод войск США из Сирии: заявление Пентагона

"Соединенные Штаты и их союзники готовы вновь, на любом уровне, защищать американские интересы, где это необходимо; и мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистских террористов территории, финансирования, поддержки, а также любых способов просочиться через наши границы", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США разгромили силы ИГИЛ в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели. "Мы победили ИГИЛ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ред) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, американский сенатор-республиканец Линдси Грэхем, известный своей поддержкой Дональда Трампа, назвал решение президента США вывести войска из Сирии "ошибочным".

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Сирия, Турция, США, Белый дом, Реджеп Тайип Эрдоган.
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