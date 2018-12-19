Вывод войск США из Сирии: заявление Пентагона

Новости мира: США выводят войска из Сирии, но борьба с ИГИЛ продолжается.

Силы возглавляемой США коалиции освободили от террористической организации ИГИЛ территории на Ближнем Востоке, однако борьба против ИГИЛ продолжается, заявила в среду пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

"Коалиция освободила территории, удерживаемые ИГИЛ, но кампания против ИГИЛ не окончена", - говорится в заявлении Д.Уайт, распространенном в среду.

По ее словам, США начали "процесс возвращения американских войск домой из Сирии по мере того, как мы переходим на следующий этап кампании".

Представитель Пентагона отметила, что не станет "говорить о дальнейших деталях из соображений защиты войск и оперативной безопасности".

"Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы победить ИГИЛ, где бы оно ни действовало", - подытожила Д.Уайт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США, в рамках перехода к новой фазе кампании против группировки ИГИЛ начали вывод контингента из Сирии.

Ранее сообщалось, американский сенатор-республиканец Линдси Грэхем, известный своей поддержкой Дональда Трампа, назвал решение президента США вывести войска из Сирии "ошибочным".