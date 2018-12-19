Трампа критикуют за решение вывести войска из Сирии

Новости мира: Вывод войск США из Сирии может стать "большой победой" для Асада и РФ.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэхем, известный своей поддержкой Дональда Трампа, назвал решение президента США вывести войска из Сирии "ошибочным".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сенатора в среду.

"Вывод американских войск в это время стало бы большой победой для ИГИЛ, Ирана, Асада и России. Я боюсь, что это приведет к ужасным последствиям для нашей нации, для этого региона и для всего мира. Станет значительно труднее находить будущих партнеров, готовых противостоять радикальному исламу. Это также будет рассматриваться Ираном и другими большим игроками как признак американской слабости в сдерживании иранской экспансии", - заявил Грэхем.

Как известно, в среду американский президент Дональд Трамп отдал приказ начать полный вывод войск США из Сирии.