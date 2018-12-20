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Трамп пояснил свое решение о выводе войск из Сирии

Трамп пояснил свое решение о выводе войск из Сирии
20:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп объяснил свое решение вывести войска из Сирии и заявил, что США не будут "полицейским" на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пояснил свое решение о выводе американских войск из Сирии. По его словам, настало время действовать другим государствам. Об этом он написал в твиттере.

«Хотят ли США стать полицейским на Ближнем Востоке, не получая при этом НИЧЕГО, и тратить драгоценные жизни и триллионы долларов, защищая тех, кто в большинстве случаев это не ценит? Хотим ли мы остаться там(в Сирии. — ред.) навсегда?», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что теперь должен сражаться кто-то другой. Ранее Трамп рассказал, когда было принято решение о выходе США из Сирии.

Кроме того, Трамп считает, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

Вывод войск США из Сирии: заявление Пентагона

"США хочет быть полицейским Ближнего Востока, не делая ничего, кроме как тратить драгоценные жизни и триллионы долларов для защиты тех, кто, в большинстве случаев, этого даже не оценит? Мы хотим оставаться там всегда? Пришла пора наконец другим вступить в бой", – добавил он.

Накануне стало известно, что Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии. Перед этим он заявил о победе на ИГИЛ.

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Сирия, США, Войска США, Дональд Трамп, ИГИЛ.
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