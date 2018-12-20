Трамп пояснил свое решение о выводе войск из Сирии

Новости мира: Дональд Трамп объяснил свое решение вывести войска из Сирии и заявил, что США не будут "полицейским" на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пояснил свое решение о выводе американских войск из Сирии. По его словам, настало время действовать другим государствам. Об этом он написал в твиттере.

«Хотят ли США стать полицейским на Ближнем Востоке, не получая при этом НИЧЕГО, и тратить драгоценные жизни и триллионы долларов, защищая тех, кто в большинстве случаев это не ценит? Хотим ли мы остаться там(в Сирии. — ред.) навсегда?», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что теперь должен сражаться кто-то другой. Ранее Трамп рассказал, когда было принято решение о выходе США из Сирии.

Кроме того, Трамп считает, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

"США хочет быть полицейским Ближнего Востока, не делая ничего, кроме как тратить драгоценные жизни и триллионы долларов для защиты тех, кто, в большинстве случаев, этого даже не оценит? Мы хотим оставаться там всегда? Пришла пора наконец другим вступить в бой", – добавил он.

Накануне стало известно, что Трамп приказал начать вывод войск США из Сирии. Перед этим он заявил о победе на ИГИЛ.