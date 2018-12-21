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Мэттис в письме Трампу написал причину своей отставки

Мэттис в письме Трампу написал причину своей отставки
10:40 Сегодня Телеграф

Новости мира: Глава Пентагона Джеймс Мэттис в письме президенту США выразил мнение, что Дональд Трамп имеет право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. В письме, в частности, Джеймс Мэттис указал, что президент США Дональд Трамп "имеет право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды". В связи с этим, он считает лучшим уйти с должности. Об этом сообщает The Hill.

Мэттис подчеркнул, что США необходимо быть "недвусмысленными" в отношениях со странами, стратегические интересы которых вызывают увеличивающееся напряжение, в том числе с Китаем и Россией.

По мнению Мэттиса, "Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников.

Ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что глава Пентагона Джим Меттис завершит свои полномочия в конце февраля следующего года. Он уйдет на пенсию с почестями. Президент США подчеркнул, что за время пребывания нынешнего главы Пентагона в должности был достигнут колоссальный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп снял с должности заместителя своего советника по национальной безопасности Миру Рикардель после того, как она повздорила с его женой Меланией Трамп. Мелания Трамп через своего пресс-секретаря распространила заявление, в котором говорится, что, "по мнению канцелярии первой леди, Рикардель более не заслуживает чести работать в Белом доме".

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Все по теме:

Отставка, Президент США, Письмо, Дональд Трамп, Глава Пентагона, Джеймс Мэттис.
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