Трамп анонсировал отставку министра обороны Меттиса в конце февраля

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что нынешний глава Пентагона Джим Меттис завершит свои полномочия в конце февраля следующего года.

Об этом глава Белого дома сообщил на официальной странице в сети Twitter.

"Генерал Джим Меттис уйдет на пенсию с почестями в конце февраля, после его службы в качестве министра обороны в моей администрации в течение последних двух лет. За время пребывания Джима в должности был достигнут колоссальный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники", - написал Трамп в одном из сообщений.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting....

