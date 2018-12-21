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Трамп анонсировал отставку министра обороны Меттиса в конце февраля

Трамп анонсировал отставку министра обороны Меттиса в конце февраля
07:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Генерал Джим Меттис уйдет на пенсию с почестями в конце февраля, после его службы в качестве министра обороны в моей администрации в течение последних двух лет.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что нынешний глава Пентагона Джим Меттис завершит свои полномочия в конце февраля следующего года.

Об этом глава Белого дома сообщил на официальной странице в сети Twitter.

"Генерал Джим Меттис уйдет на пенсию с почестями в конце февраля, после его службы в качестве министра обороны в моей администрации в течение последних двух лет. За время пребывания Джима в должности был достигнут колоссальный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники", - написал Трамп в одном из сообщений.

Он также поблагодарил за усилия нынешнего главы Пентагона в реализации инициативы США по "справедливому" распределению вкладов среди союзников по Североатлантическому альянсу. "Генерал Маттис очень помог мне в том, чтобы союзники и другие страны платили свою долю военных обязательств", - отметил президент.

Вместе с тем, глава Белого дома сообщил, что имя нового министра обороны США будет объявлено вскоре.

О скорой отставке Меттиса американские СМИ уже не раз говорили на протяжении последних нескольких месяцев. Сам глава Пентагона и президент США отрицали эту информацию.

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США, Пентагон, Дональд Трамп, Новости США, Джим Мэттис.
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