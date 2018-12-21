Белый дом отреагировал на заявление Мэттиса об отставке

Новости мира: Пресс-секретарь Белого дома сказала, что у Мэттиса и Трампа "по-прежнему хорошие отношения", хотя у них разные политические взгляды.

Министр обороны США Джеймс Мэттис поступил правильно, заявив о своей отставке.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Министр обороны Джим Мэттис сделал правильную и благородную вещь, объявив о своей отставке на этой неделе", - сказала пресс-секретарь.

Мэттис объявил о своей отставке в четверг, написав в письме об отставке президенту, что он уходит, "потому что вы имеете право иметь министра обороны, чьи взгляды лучше согласуются с планами президента". Этот шаг министр сделал вслед за решением президента отозвать войска из Сирии, что, как сообщалось, было сделано вопреки советам Мэттиса и других советников по национальной безопасности.

"Американский народ избрал одного человека главнокомандующим и доверил ему принимать решения. Президент слушает всю свою команду советников по национальной безопасности, это большая группа людей. Он слушает их советы и в конце концов принимает решение. Если министр Мэттис не чувствует, что он на своем месте для выполнения этой работы, я считаю, что это было правильно и благородно - уйти с должности, чтобы на его место мог прийти и человек, который будет чувствовать себя на своем месте ", - добавила Сандерс .