В США начинает действовать частичный правительственный "шатдаун"

Новости мира: В США в ночь на субботу начал действовать частичный правительственный "шатдаун", федеральные учреждения не будут получать бюджетные средства.

В США в ночь на субботу ( с 07:00 утра по киевскому времени) начинает действовать частичный правительственный "шатдаун", когда федеральные учреждения не имеют оснований получать бюджетные средства.Об этом сообщает издание The Hill.

Такая ситуация возникла в связи с решением Сената США отказать в удовлетворении требования президента США Дональда Трампа о выделении $5 млрд на пограничную стену.

Глава бюджетного комитета Белого дома Мик Малвани отправил меморандум органам власти, в котором поручил выполнять планы по "шатдауну", начиная с субботы. Малвани надеется, что период приостановки работы правительственных структур будет непродолжительным.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США выделить $5 млрд на строительство новой стены на границе с Мексикой. Однако, его предложение не поддержала ни одна из партий на Капитолийском холме.

В последствии, Конгресс США не смог найти компромисс в данном вопросе, благодаря которому был бы проект закона о бюджете, избежав таким образом дальнейшего финансирования федеральных структур США. Чиновники не приняли решение даже после 11-часового "прорыва", когда высокопоставленные представители администрации Трампа пытались убедить партийное руководство в Конгрессе найти устойчивый компромисс.