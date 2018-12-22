РФ, Иран и Китай безуспешно пытались вмешаться в выборы США

Новости мира: РФ, Китай и Иран пытались повлиять на выборы в Штатах в 2018 году.

Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в Соединенных Штатах в ноябре.

Об этом говорится в заявлении директора национальной разведки США Дэна Коутса.

"Россия и другие зарубежные страны, включая Китай и Иран, провели мероприятия по оказанию влияния и кампании по распространению сообщений, направленных на Соединенные Штаты для продвижения своих стратегических интересов", - сообщается в пресс-релизе.

Однако, по словам Коутса, признаков успешного вмешательства в американскую предвыборную кампанию и влияния на процесс голосования спецслужбы не нашли.

"В настоящее время у разведывательного сообщества нет отчетов, которые бы указывали на любой взлом избирательной инфраструктуры нашей страны, который мог бы помешать голосованию, изменить подсчет голосов или нарушить возможность подсчета голосов", - сказал он.

Как отмечается, разведданные были включены в отчет, который Коутс представил президенту США Дональду Трампу и агентствам США, занимающихся вопросами обеспечения безопасности на выборах.