Трамп: Никогда не было президента, который был бы более жестким к КНР и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к России и Китаю "жесткое, но справедливое".
Об этом он написал в Твиттер.
"Никогда не было президента, который был бы более жестким (но справедливым) в отношении Китая или России. Никогда. Просто посмотрите на факты", - написал он.
После этого он опять обвинил СМИ в создании ложного образа.
"Фейковые СМИ сильно стараются, чтобы нарисовать противоположную картинку", - добавил Трамп.
There has never been a president who has been tougher (but fair) on China or Russia - Never, just look at the facts. The Fake News tries so hard to paint the opposite picture.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.
Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал отставку главы Пентагона Джеймса Меттиса.
"Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников," - прокомментировал это решение глава Пентагона.