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Трамп: Никогда не было президента, который был бы более жестким к КНР и РФ

Трамп: Никогда не было президента, который был бы более жестким к КНР и РФ
18:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Трамп заверяет, что никогда не было более жесткого к РФ и Китаю президента США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к России и Китаю "жесткое, но справедливое". 

Об этом он написал в Твиттер. 

"Никогда не было президента, который был бы более жестким (но справедливым) в отношении Китая или России. Никогда. Просто посмотрите на факты", - написал он. 

После этого он опять обвинил СМИ в создании ложного образа. 

"Фейковые СМИ сильно стараются, чтобы нарисовать противоположную картинку", - добавил Трамп. 

 

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал отставку главы Пентагона Джеймса Меттиса. 

"Китай и Россия стремятся сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью продвижения национальных интересов за счет США и союзников," - прокомментировал это решение глава Пентагона. 

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Китай, Россия, Дональд Трамп.
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