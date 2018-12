Трамп: Никогда не было президента, который был бы более жестким к КНР и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его отношение к России и Китаю "жесткое, но справедливое".

Об этом он написал в Твиттер.

"Никогда не было президента, который был бы более жестким (но справедливым) в отношении Китая или России. Никогда. Просто посмотрите на факты", - написал он.

После этого он опять обвинил СМИ в создании ложного образа.

"Фейковые СМИ сильно стараются, чтобы нарисовать противоположную картинку", - добавил Трамп.

There has never been a president who has been tougher (but fair) on China or Russia - Never, just look at the facts. The Fake News tries so hard to paint the opposite picture.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 декабря 2018 г.