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В США считают, что "шатдаун" может продлиться до первых чисел января

В США считают, что &quot;шатдаун&quot; может продлиться до первых чисел января
21:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Мик Малвейни заявил, что события будут развиваться не слишком быстро и вполне возможно, что "шатдаун" продлиться до следующего года.

Конгрессу США, возможно, не удастся в этом году урегулировать разногласия по поводу бюджета, заявил в воскресенье директор Административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

"Я думаю, что события в ближайшую пару дней будут развиваться не слишком быстро. На мой взгляд, вполне возможно, что "шатдаун" (приостановка работы ряда федеральных структур в связи с отсутствием бюджета - ред.) продержится и после 28 декабря - до начала работы конгресса нового созыва", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Планируется, что приостановленные в субботу переговоры по бюджету в Вашингтоне возобновятся 27 декабря. Конгресс соберется в новом составе 3 января. Работа части американских федеральных учреждений приостановлена до одобрения бюджета.

Трамп объявил, кто будет исполнять обязанности главы Пентагона в следующем году

Камнем преткновения при обсуждении бюджета стало требование президента США Дональда Трампа выделить $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

В воскресенье Д.Трамп в Twitter в очередной раз заявил, что не видит альтернатив данному проекту, призванному, среди прочего, помочь в борьбе против нелегальной иммиграции.

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США, Конгресс, Президент США, Белый дом, Конгресс США, Дональд Трамп, Мик Малвейни, шатдаун.
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