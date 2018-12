Трамп объявил, кто будет исполнять обязанности главы Пентагона в следующем году

После отсавки Джеймса Мэттиса Министерство обороны США возглавит его заместитель Патрик Шанахан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 декабря 2018 г.