Цунами в Индонезии: Трамп выразил соболезнования

Новости мира: Трамп выразил поддержку Индонезии, пережившей цунами.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Индонезии в связи с последствиями цунами, в результате которого погибли более 200 человек.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Немыслимые, опустошающие последствия цунами в Индонезии. Более двухсот погибших и около тысячи раненых или пропавших без вести. Мы молимся за выздоровление и исцеление. Америка с вами!" - написал Трамп.

Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье на индонезийском побережье Зондского пролива в результате извержения вулкана произошло цунами, которое унесло жизни по меньшей мере 222 человек. В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредили о возможных повторениях цунами, так как извержение вулкана продолжается.

Позже в воскресенье у индонезийского острова Западная Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,0.