Президенты США и Турции провели телефонные переговоры по Сирии

Новости мира: Эрдоган и Трамп провели телефонный переговоры и объявили о согласовали решении вывести войска из Сирии 19 декабря.

Президент США Дональд Трамп заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что США "покончили с Сирией", когда они обсуждали возможный вывод американских войск из страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам собеседника, Эрдоган объяснял все проблемы присутствием США в Ираке и Сирии и раздражал Трампа.

"Хорошо, это все твое. Мы с этим покончили", - процитировал источник слова Трампа.

Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор 14 декабря, американский президент объявил о своем решении вывести войска из Сирии 19 декабря.

Президент Турции сказал Трампу, что США должны выйти из Сирии, указав на почти полное поражение боевиков в стране. Затем Трамп попросил у Эрдогана заверения в том, что Турция продолжит борьбу с ИГИЛ и победит террористическую группу.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что Эрдоган дал Трампу "слово", что Турция покончит с ИГИЛ.

"В пятницу в разговоре Эрдоган сказал президенту: "На самом деле, как ваш друг, я даю вам слово", - сказал чиновник.