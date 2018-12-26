Мэттис провел Рождество за работой

Новости мира: Уходящий в отставку глава Пентагона провел Рождество за работой.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел Рождество на работе, несмотря на то, что через несколько дней ему предстоит покинуть свой пост, сообщает во вторник издание The Hill.

Он поздравил американских военнослужащих с праздником, отметив, что "в меняющемся мире вы держите оборону. На горизонте видны тучи, однако благодаря вам наши соотечественники, находясь дома, чувствуют себя в безопасности".

Дж.Мэттис ранее в декабре сообщил о решении подать в отставку из-за разногласий по ключевым вопросам с президентом США Дональдом Трампом. В письме, в частности, Джеймс Мэттис указал, что президент США "имеет право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды".

Затем сам Д.Трамп решил ускорить процесс ухода Дж.Мэттиса, заявив, что тот покинет свой пост уже 1 января.