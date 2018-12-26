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СМИ: Недовольство Трампа министром финансов растет на фоне резкого падения индексов

СМИ: Недовольство Трампа министром финансов растет на фоне резкого падения индексов
06:37 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент США разочарован главой минфина страны из-за падения биржевых индексов.

Недовольство министром финансов США Стивеном Мнучином со стороны президента Дональда Трампа усилилось, несмотря на заверения американского лидера в обратном. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник, близкий к Белому дому, информирует УНН.

По его данным, Трамп всерьез разочарован в Мнучине, считая, что тот несет ответственность за снижение основных биржевых индексов, наблюдаемое в США в последние дни. Как заявил источник, глава минфина находится в "серьезной опасности" из-за гнева Трампа, который может в итоге привести к уходу министра с его поста. "Мнучин находится под прицелом", — приводит CNN слова своего источника, пожелавшего сохранить анонимность.

Во вторник Трамп, беседуя с журналистами в Белом доме, заявил, что он доверяет главе минфина, назвав того "очень талантливым и очень умным человеком". Однако, по данным телеканала, на деле же отношение американского лидера к министру финансов разительно отличается.

Напомним, значительное снижение 21 декабря показали американские фондовые индексы, по итогам недели в целом на фоне приостановки работы правительства США и менее оптимистичных данных о ВВП.

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Дональд Трамп, Стивен Мнучин, шатдаун.
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