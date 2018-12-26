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Трампа обвиняют в использовании "тактики запугивания"

Трампа обвиняют в использовании &quot;тактики запугивания&quot;
21:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Нэнси Пелоси утверждает, что президент США использует мнимые страхи, чтобы убедить Конгресс построить стену.

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси обвинила президента США Дональда Трампа в применении "тактики запугивания" с использованием мнимых страхов с целью убедить Конгресс потратить миллиарды бюджетных средств на строительство стены. Такую позицию она выразила в интервью американскому изданию USA Today.

"Пелоси подчеркнула, что Трамп выполняет роль" торговца страхом ", утверждая, что иммигранты являются источником наркотиков, терроризма и других опасностей в США", - отмечается в публикации.

Как подчеркнула в интервью газете главный демократ в нижней палате Конгресса США, президент акцентирует внимание на вымышленных угрозах.

"Он говорил, что через эту конкретную границу (с Мексикой - ред.) въезжают террористы, что на самом деле не так. Он говорил о людях, которые являются переносчиками болезней и т.п., и это не соответствует действительности", - отметила Пелоси.

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Лидер демократов подчеркнула: "Он (Трамп - ред.) применяет тактику запугивания, которая не основана на фактических данных, и это плохо".

Она также напомнила заявления нынешнего президента, что стена будет возведена из цемента за счет правительства Мексики. Сейчас, по ее словам, Трамп уже не говорит ни о цементе, ни о Мексике, а спрятался за "бисерным занавесом".

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Мигранты, Президент США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Мексиканцы.
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