Трамп решил оставить войска в Ираке на случай, если с ИГИЛ "произойдет что-то не то"

Новости мира: Трамп хочет использовать базы в Ираке для операций против ИГИЛ в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использование военных баз США в Ираке для проведения контртеррористических операций против ИГИЛ в Сирии после вывода оттуда двухтысячного контингента.

Об этом он заявил во время необъявленного визита в Ирак в среду, сообщило американское информагентство Bloomberg.

"Президент заявил журналистам на Объединенной базе Аль-Асад, на западе от Багдада, что он не планирует выводить американские войска из Ирака", - отмечается в публикации.

При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты могут использовать Ирак как базу для региональных операций против противников, в том числе ИГИЛ, после вывода американского контингента из соседней Сирии.

"Если мы видим, что с ИГИЛ что-то происходит не то, то мы сможем ударить по ним так быстро и так мощно, что они действительно не узнают, что произошло", - заявил Трамп.

Как сообщается, Трамп вместе с женой находились в Ираке в среду не больше четырех часов. Его сопровождали немногочисленные советники и группа журналистов. Из соображений безопасности журналистам запретили сообщать о необъявленном визите главы Белого дома в Ирак до момента, пока не прошло два часа после посадки самолета.

Планируется, что президент США вернется в Вашингтон в четверг, где продолжит переговоры с демократами о бюджете и вывода страны из правительственного "шатдауна".