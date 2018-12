Президент США совершил необъявленный визит в Ирак

Президент США Дональд Трамп совершил необъявленный визит в Ирак, где провел встречу с военнослужащими американского контингента в этой стране. Такое сообщение распространила в среду в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп и первая леди в ночь на Рождество прибыли в Ирак, чтобы посетить наших военных и высшее военное руководство и поблагодарить их за их работу, успех и их пожертвование, а также пожелать им счастливого Рождества", - отметила официальный представитель администрации Трампа.

President Trump and the First Lady traveled to Iraq late on Christmas night to visit with our troops and Senior Military leadership to thank them for their service, their success, and their sacrifice and to wish them a Merry Christmas. pic.twitter.com/s2hntnRwpw

— Sarah Sanders (@PressSec) 26 декабря 2018 г.