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Спустя 50 лет стало известно, как Трамп избежал службы в армии

Спустя 50 лет стало известно, как Трамп избежал службы в армии
09:04 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент США Дональд Трамп в 1968 году в разгар войны во Вьетнаме избежал прохождения военной службы благодаря ложному диагнозу, поставленного врачом.

Президенту США Дональду Трампу благодаря фиктивному диагнозу в медицинском документе удалось избежать прохождения военной службы во Вьетнаме осенью 1968 года.

Согласно исследованию американского издания, поддельный диагноз ему поставил нью-йоркский врач-ортопед Ларри Браунштейн за то, что отец Дональда Трампа Фред Трамп помогал ему в в случае возникновения проблем со зданием и арендой, которая принадлежала ему.

Сообщается, что врач якобы обнаружил у него костные шпоры, то есть наросты на костях. В случае с Трампом в диагнозе было указано о наростах на пятках. В течение следующих 50-ти лет было тайной, как оформили увольнение и кто поставил такой диагноз. Сам же Трамп во время президентской кампании заявил, что не может вспомнить, кто подписал медицинское заключение.  До этого случая Трамп 4 раза получал отсрочку от службы из-за обучения.

Сам доктор Баунштейн, причастный к этой истории, умер в 2007 году. Эту историю подробно рассказали дочери врача, которые утверждают, что отец делился с ними рассказами об этом случае. Тем временем, американское издание не нашло документов, подтверждающих бы факты оплаченных счетов. Однако сообщается, что Белый дом пока не ответил на запрос газеты прокомментировать ситуацию.

Как сообшалось ранее, Трамп и его жена Мелания прибыли на авиабазу Рамштайн в Германии, где они приветствовали американских военнослужащих. В Германии американский лидер остановился на обратном пути из Ирака, который он и первая леди в среду посетили с необъявленным визитом, чтобы встретиться с американскими военнослужащими и высшим военным руководством.

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Все по теме:

Президент США, Дональд Трамп, Война во Вьетнаме, Пяточная шпора, Избежал, Службы в армии, Фальшивый диагноз.
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