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В США умер старейший человек, который был свидетелем нападения на Перл-Харбор

В США умер старейший человек, который был свидетелем нападения на Перл-Харбор
09:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В США в возрасте 112 лет умер самый старый американец, а также старейший ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон.

Старейший ветеран Второй мировой войны, свидетель нападения японцев на Перл-Харбор и битвы за Иодзиму, а также старейшая человек Соединенных Штатов Ричард Овертон умер в возрасте 112-ти лет.

Об этом сообщил в четверг американский телеканал новостей CNN.

"Ричард Овертон, старейший американский ветеран Второй мировой войны и старейший мужчина в США скончался в четверг вечером в возрасте 112 лет",- отмечает телеканал.

Его смерть подтвердили в семье Овертонов. Сообщается также, что до этого ветеран был госпитализирован с пневмонией.

Биография мужа была насыщенной. В 1942 году он добровольцем ушел на фронт, проходил службу в 188-м авиационно-инженерном батальоне, который дислоцировался на разных островах в Тихом океане. Ричард Овертон был в Перл-Харборе, на острове Окинава, когда американские линкоры еще догорали в бухтах. Он также был на острове Иодзима, где состоялась битва, которая впоследствии была увековечена монументальной композицией с четырьмя американскими солдатами, которые поднимают флаг США.

В последние годы жизни муж не хотел вспоминать о войне. В техасском городе Остин переименовали одну из улиц в честь Ричарда Овертона.

Напомним, в американском штате Пенсильвания скончалась самая старая гражданка США Делфин Гибсон.

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США, Перл-Харбор, ветеран Второй мировой войны, Ричард Овертон.
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