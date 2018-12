США может полностью закрыть границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет вынуждена полностью закрыть границу с Мексикой, если демократы не проголосуют за выделение средств на строительство стены на этой границе. Об этом он написал в Twitter.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы не (проголосуют - ред.) За выделение средств на завершение строительства стены", - сообщил Трамп.

Американский президент также призвал изменить миграционное законодательство.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!

