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США может полностью закрыть границу с Мексикой

США может полностью закрыть границу с Мексикой
18:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп не исключает, что США полностью закроет границу с Мексикой, если демократы не поддержат выделение средств на строительство стены.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна будет вынуждена полностью закрыть границу с Мексикой, если демократы не проголосуют за выделение средств на строительство стены на этой границе. Об этом он написал в Twitter.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы не (проголосуют - ред.) За выделение средств на завершение строительства стены", - сообщил Трамп.

Американский президент также призвал изменить миграционное законодательство.

 

Как известно, в ночь на субботу 22 декабря в США начал действовать частичный правительственный "шатдаун", когда федеральные учреждения не имеют оснований получать бюджетные средства. Сам "шатдаун" начался из-за отказа Сената удовлетворять запрос Президента Трампа на выделение 5 млрд долларов США для строительства стены на границе с Мексикой.

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Все по теме:

Мигранты, США, Мексика, Дональд Трамп, Строительство Стены, Закрытие границы.
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