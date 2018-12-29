Снежные штормы и ливни в США унесли жизни 6 человек

Новости мира: В США произошла серия мощных снежных штормов, которая привела к снежным заносам, погибли 6 человек.

По меньшей мере шесть человек погибли в результате снегопадов и ливней, обрушившихся в пятницу на центральную и южную части Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении центрального американского телеканала новостей CNN .

"Шесть человек погибли в результате серии мощных штормов, которые привели к снежным заносам на среднем западе США, а также в мощных ливней и угрозы наводнения на юге", - информирует телеканал.

В пятницу утром штормы принесли осадки снега высотой более 30 см в Северной и Южной Дакоте, Небраске и Миннесоте. К тому же, прогнозировались ливни в регионах дальше на восток.

В то же время, почти 300 мм дождевых осадков наблюдались в отдельных районах южных штатов Луизиана и Миссисипи, где местные власти уже объявили состояние чрезвычайных ситуаций в связи с угрозами наводнения.

Мощные штормы в центральной и южной частях Соединенных Штатов вызвали серьезные проблемы для людей, которые путешествуют по стране в течение рождественских праздников. Как отмечает телеканал, существенные перебои в работе аэропортов ожидаются в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Атланта.