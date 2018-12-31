Скачать
Понедельник, 31.12.2018
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
Для нужд ВСУ построили учебный комплекс для имитации боя в населенном пункте
Построен учебный комплекс для имитации боя
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Мейвезер победил Насукаву за две минуты
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки

Трамп считает себя национальным героем из-за решения по Сирии

Трамп считает себя национальным героем из-за решения по Сирии
20:25 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение о выводе войск из Сирии должно считаться как поступок "национального героя".

Президент США Дональд Трамп считает, что его решение вывести войска из Сирии, где до сих пор продолжаются бои с группировками ИГИЛ, должно расцениваться как поступок "национального героя". Об этом он написал в понедельник на официальной странице в сети Twitter.

"Если бы кто-то - кроме Дональда Трампа - сделал бы то, что я сделал в Сирии, которая была погружена в беспорядок и ИГИЛ, когда я стал президентом, то он был бы национальным героем", - написал нынешний президент США.

Он снова выразил убеждение, что и ИГИЛ в основном побежден, поэтому американские войска "медленно" отправляются домой. И одновременно Трамп признал, что все еще приходится вести борьбу с "остатками" террористов "ГИЛ".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 18 декабря официально заявил о сворачивании военной кампании США в Сирии. Это стало неожиданностью даже для его ближайших советников по вопросам национальной безопасности, которые призвали воздержаться от этого года. При этом Трамп заявил о "почти полной победе" над ИГИЛ, в то время как американская разведка сообщает о наличии около 15 тыс. бывших боевиков этой организации в Сирии, которые могут снова объединиться в группы после ослабления антитеррористического давления.

Вывод войск США из Сирии: Спецпредставитель по борьбе с ИГИЛ подал в отставку

В то же время, президент России Владимир Путин, который сохраняет военное присутствие России в Сирии в поддержку режима Башара Асада, приветствовал этот шаг главы Белого дома. Решение Дональда Трампа привело к отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, а также специального посланника США в Глобальной коалиции, противостоящей ИГИЛ, Бретта Макгерка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Решение, Поступок, Дональд Трамп, Вывод войск из Сирии, Национального героя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
02 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
04 Поздравления с Новым годом 2019: лучшие пожелания в прозе и прикольные открытки
05 Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь