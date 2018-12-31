Трамп считает себя национальным героем из-за решения по Сирии

Новости мира: Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение о выводе войск из Сирии должно считаться как поступок "национального героя".

Президент США Дональд Трамп считает, что его решение вывести войска из Сирии, где до сих пор продолжаются бои с группировками ИГИЛ, должно расцениваться как поступок "национального героя". Об этом он написал в понедельник на официальной странице в сети Twitter.

"Если бы кто-то - кроме Дональда Трампа - сделал бы то, что я сделал в Сирии, которая была погружена в беспорядок и ИГИЛ, когда я стал президентом, то он был бы национальным героем", - написал нынешний президент США.

Он снова выразил убеждение, что и ИГИЛ в основном побежден, поэтому американские войска "медленно" отправляются домой. И одновременно Трамп признал, что все еще приходится вести борьбу с "остатками" террористов "ГИЛ".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 18 декабря официально заявил о сворачивании военной кампании США в Сирии. Это стало неожиданностью даже для его ближайших советников по вопросам национальной безопасности, которые призвали воздержаться от этого года. При этом Трамп заявил о "почти полной победе" над ИГИЛ, в то время как американская разведка сообщает о наличии около 15 тыс. бывших боевиков этой организации в Сирии, которые могут снова объединиться в группы после ослабления антитеррористического давления.

В то же время, президент России Владимир Путин, который сохраняет военное присутствие России в Сирии в поддержку режима Башара Асада, приветствовал этот шаг главы Белого дома. Решение Дональда Трампа привело к отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса, а также специального посланника США в Глобальной коалиции, противостоящей ИГИЛ, Бретта Макгерка.