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Трамп призвал демократов вернуться из отпуска

Трамп призвал демократов вернуться из отпуска
02:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп предложил демократам выйти с рождественских каникул.

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии в Сенате прервать отпуска, но не для того, чтобы прийти к компромиссу и прекратить "шатдаун", а согласиться на его предложение относительно безопасности границы, которая будет стоить $5 миллиардов бюджета страны.

Об этом президент написал на собственной странице в сети Twitter за считанные часы до Нового года, сообщает Укринформ.

 "Я в Овальном кабинете. Демократы, вернитесь из отпуска и дайте нам голоса, необходимые для обеспечения безопасности границ, в том числе на стену", - написал Трамп, имея в виду свою инициативу о выделении $5 миллиардов в бюджете США на следующий год для начала построения стены на границе с Мексикой.

 

Он напомнил, что представители Демократической партии проголосовали "за" подобную инициативу в 2006-м и 2013 годах.

"Еще один раз "за", но когда я на посту (президента – ред.), я построю её, и быстро!"- заверил глава Белого дома.

Как сообщалось ранее, Сенат США не поддержал инициативы Трампа о выделении миллиардных бюджетных средств на пограничную стену. Причем против высказались не только демократы, но и некоторые представители Республиканской партии США.

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Все по теме:

Демократическая партия, Дональд Трамп, шатдаун, Мексиканская стена.
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