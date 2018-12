Трамп призвал демократов вернуться из отпуска

Президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии в Сенате прервать отпуска, но не для того, чтобы прийти к компромиссу и прекратить "шатдаун", а согласиться на его предложение относительно безопасности границы, которая будет стоить $5 миллиардов бюджета страны.

Об этом президент написал на собственной странице в сети Twitter за считанные часы до Нового года, сообщает Укринформ.

"Я в Овальном кабинете. Демократы, вернитесь из отпуска и дайте нам голоса, необходимые для обеспечения безопасности границ, в том числе на стену", - написал Трамп, имея в виду свою инициативу о выделении $5 миллиардов в бюджете США на следующий год для начала построения стены на границе с Мексикой.

I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall. You voted yes in 2006 and 2013. One more yes, but with me in office, I’ll get it built, and Fast!

