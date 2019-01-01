Компромисс по "шатдауну": Демократы США предложили свою версию законопроекта

Новости мира: В США демократы предлагают план выхода из "шатдауна"

Сенаторы от Демократической партии США предложили законопроект, который, как заявляется, должен положить конец частичному закрытию финансирования правительства ("шатдауну").

Об этом сообщает CNBC.

Проект решения не включает в себя новое финансирование стены на границе с Мексикой и практически совпадает с законопроектом, который принял подконтрольный республиканцам Сенат на двухпартийной основе, заявила член комитета Палаты представителей по ассигнованиям Нита Лоуи.

"Для сенаторов-республиканцев было бы высшей степенью безответственности и политического цинизма отказаться от того же законопроекта, который они уже поддержали", - сказали демократы.

При этом демократы предлагают выделить 1,3 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой вместо 5 млрд, как требовал президент США Дональд Трамп.

Предложение демократов, вероятно, столкнется с сильной оппозицией со стороны Трампа, который пообещал сделать "все, что нужно", чтобы обеспечить финансирование для стены.

Представитель Сенатского большинства республиканец Дэвид Попп заявил, что "Сенат не станет направлять на подпись президенту что-либо, что он не подпишет"

Демократы получат контроль над нижней палатой Конгресса в четверг, когда будет приведен к присяге новоизбранный состав Конгресса.

Чтобы преодолеть вето президента, нужны голоса 55 республиканцев и каждого демократа в Палате представителей. Кроме того, понадобятся голоса по крайней мере 67 сенаторов.

Между тем Трамп призывает демократов согласовать финансирование строительства стены.