Скачать
Вторник, 01.01.2019
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Челси объявил о рекордной прибыли
Челси объявил о рекордной прибыли
Украина встретила Новый 2019-ый год
Украина встретила Новый 2019-ый год

Компромисс по "шатдауну": Демократы США предложили свою версию законопроекта

Компромисс по &quot;шатдауну&quot;: Демократы США предложили свою версию законопроекта
04:55 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: В США демократы предлагают план выхода из "шатдауна"

Сенаторы от Демократической партии США предложили законопроект, который, как заявляется, должен положить конец частичному закрытию финансирования правительства ("шатдауну").

Об этом сообщает CNBC.

Проект решения не включает в себя новое финансирование стены на границе с Мексикой и практически совпадает с законопроектом, который принял подконтрольный республиканцам Сенат на двухпартийной основе, заявила член комитета Палаты представителей по ассигнованиям Нита Лоуи.

"Для сенаторов-республиканцев было бы высшей степенью безответственности и политического цинизма отказаться от того же законопроекта, который они уже поддержали", - сказали демократы.

При этом демократы предлагают выделить 1,3 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой вместо 5 млрд, как требовал президент США Дональд Трамп.

Предложение демократов, вероятно, столкнется с сильной оппозицией со стороны Трампа, который пообещал сделать "все, что нужно", чтобы обеспечить финансирование для стены.

Представитель Сенатского большинства республиканец Дэвид Попп заявил, что "Сенат не станет направлять на подпись президенту что-либо, что он не подпишет"

Демократы получат контроль над нижней палатой Конгресса в четверг, когда будет приведен к присяге новоизбранный состав Конгресса.

Чтобы преодолеть вето президента, нужны голоса 55 республиканцев и каждого демократа в Палате представителей. Кроме того, понадобятся голоса по крайней мере 67 сенаторов.

Между тем Трамп призывает демократов согласовать финансирование строительства стены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Законопроект, Демократическая партия, шатдаун, Мексиканская стена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мейвезер победил Насукаву за две минуты
02 ЦИК ликвидировала избирательные участки в РФ: где можно будет проголосовать
03 Новый год 2019: лучшие песни для праздничного настроения (Видео)
04 Украина встретила Новый 2019-ый год
05 Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Возле берегов Мальты спасли еще 249 мигрантов
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Стало известно, где Кейт Миддлтон и принц Уильям отпразднуют Новый год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь