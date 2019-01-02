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Трамп пригласил лидеров обеих партий для обсуждения строительства стены

Трамп пригласил лидеров обеих партий для обсуждения строительства стены
01:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На фоне продолжающегося "шатдауна" в США, Трамп пригласил лидеров Конгресса обсудить стену на границе.

Президент США Дональд Тармп пригласил лидеров обеих партий Палаты представителей и Сената США к себе на брифинг, посвященный безопасности границ, пытаясь убедить законодателей выделить в бюджете на следующий год $5 млрд на пограничную стену.

Тем временем, демократы готовят альтернативный законопроект для вывода страны из "шатдауна", который не предусматривает денег на стену, сообщает AP.

"Президент Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса от каждой палаты на брифинг в среду в Белом доме по вопросам безопасности границ", - отмечается в сообщении.

Предложение о совместном брифинге поступила от главы Белого дома после того, как демократы обнародовали свой план выхода из правительственного "шатдауну", что не предусматривает выделение денег на пограничную стену, на которых настаивает президент. В частности, законодатели планируют внести два законопроекта относительно возобновления финансирования закрытых "шатдауном" правительственных учреждений и возвращении сотен тысяч людей к оплачиваемой работе. Демократы настроены принять эти законодательные акты в первый же день работы новой сессии Конгресса, в четверг.

Сам же президент Трамп несмотря на 11-й день остановки работы правительства продолжает настаивать на необходимости выделения $5 млрд на стену между США и Мексикой.

Брифинг в Белом доме относительно безопасности границ состоится за день до того, как демократы получат контроль в Палате представителей, уточняет издание. Однако повестка дня заседания не уточняется.

Напомним: нынешний правительственный "шатдаун" в США начался после того, как Сенат не утвердил проект бюджета на 2019 год, который предусматривал выделение $5 млрд на инициативу Дональда Трампа о начале строительства новой стены на границе США и Мексики. Причем, президента не поддержало демократическое меньшинство в Сенате, а также отдельные представители Республиканской партии США.

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Мигранты, Мексика, Дональд Трамп, шатдаун, Мексиканская стена.
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