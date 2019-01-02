США требуют доступа к задержанному в РФ Уилану

Новости мира: Госсекретарь США требует консульского доступа к задержанному в РФ американцу.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона до сих пор ждет от РФ консульского доступа к задержанному гражданину США Полу Уилану.

С соответствующим заявлением глава Госдепа выступил в среду во время пребывания с визитом в Бразилии, сообщило информагентство Reuters.

"Мы надеемся, что в течение следующих часов получим консульский доступ", - отметил глава американской дипломатии, комментируя дело задержанного американского гражданина в РФ.

Он также подчеркнул, что американская сторона до сих пор не получила достаточной информации относительно обвинений гражданина Соединенных Штатов.

"Мы четко заявили россиянам наши ожидания, что мы хотим узнать больше об обвинении и понять, в чем именно его обвиняют, и если задержание неуместно, мы будем требовать его немедленного возвращения", - заявил Помпео.