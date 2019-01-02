Скачать
Среда, 02.01.2019
Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
Нацбанк оштрафовал дочку российского банка
В однокомнатной квартире Тернополя взорвалась граната
В однокомнатной квартире Тернополя взорвалась граната
Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC
Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC
Красивые поздравления с Рождеством 2019
Красивые поздравления с Рождеством 2019

США требуют доступа к задержанному в РФ Уилану

США требуют доступа к задержанному в РФ Уилану
20:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Госсекретарь США требует консульского доступа к задержанному в РФ американцу.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона до сих пор ждет от РФ консульского доступа к задержанному гражданину США Полу Уилану.

С соответствующим заявлением глава Госдепа выступил в среду во время пребывания с визитом в Бразилии, сообщило информагентство Reuters.

"Мы надеемся, что в течение следующих часов получим консульский доступ", - отметил глава американской дипломатии, комментируя дело задержанного американского гражданина в РФ.

Семья задержанного в РФ "шпиона США" настаивает на его невиновности

Он также подчеркнул, что американская сторона до сих пор не получила достаточной информации относительно обвинений гражданина Соединенных Штатов.

"Мы четко заявили россиянам наши ожидания, что мы хотим узнать больше об обвинении и понять, в чем именно его обвиняют, и если задержание неуместно, мы будем требовать его немедленного возвращения", - заявил Помпео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, РФ, Госсекретарь США, Госдеп, Майк Помпео, Пол Уилан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
02 Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
03 Вступили в силу новые правила обмена валюты
04 Новогодние тренды в маникюре 2019: будь стильной!
05 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В первые дни нового года &quot;черное золото&quot; продолжает дешеветь
В первые дни нового года "черное золото" продолжает дешеветь
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
Украина снизила импорт газа
Украина снизила импорт газа
10 лучших фильмов с рождественской атмосферой (Видео)
10 лучших фильмов с рождественской атмосферой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь