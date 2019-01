Трамп: РФ раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию

Советский Союз распался из-за ведения боевых действий в Афганистане.

Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме.

"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию. Потому что они обанкротились, воюя в Афганистане", - заявил Трамп.

"Посмотрите на другие страны. Пакистан там, они должны воевать. Россия должна воевать. Причина, по которой Россия была в Афганистане - террористы, которые шли в Россию. Они были правы, когда были там", - продолжил он.

