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Трамп: РФ раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию

Трамп: РФ раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию
09:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что СССР был прав, когда ввел войска в Афганистан.

Советский Союз распался из-за ведения боевых действий в Афганистане.

Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме.

"Россия раньше была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию. Потому что они обанкротились, воюя в Афганистане", - заявил Трамп.

"Посмотрите на другие страны. Пакистан там, они должны воевать. Россия должна воевать. Причина, по которой Россия была в Афганистане - террористы, которые шли в Россию. Они были правы, когда были там", - продолжил он.

Как сообщало агентство, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из северных регионов Сирии, где они поддерживали курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) в борьбе против террористической группировки ИГИЛ.

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Сирия, Афганистан, СССР, Войска США, Дональд Трамп.
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