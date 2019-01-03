Трамп объяснил, почему провел зимние праздники в одиночестве

Новости мира: Президет США Дональд Трамп провел практические все зимние праздники в одиночестве в Белом доме, так как ждал договоренности с демократами по поводу "шатдауна".

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что был вынужден провести зимние праздники один в Белом доме. По словам президента США, он настоял, чтобы его семья осталась во Флориде и наслаждалась праздниками.

Однако, первая леди США Мелания Трамп все таки вернулась в Белый дом к мужу и они посетили американских военных в Ираке и Германии.

Американские СМИ отмечают, что Трамп провел один почти неделю в Белом доме рассчитывая, что демократы Конгресса США захотят провести переговоры и договориться по безопасности границы.

Как сообщалось ранее, с 22 декабря в США ввели "шатдаун" в связи с тем, что в Конгрессе США не смогли согласовать госбюджет на 2019 год. Демократическая партия не поддерживает решение о выделении 5 млрд долларов для строительства стены на американо-мексиканской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, которое поддерживает президент США Дональд Трамп.