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Американскому "шпиону" в РФ предъявлены обвинения

Американскому &quot;шпиону&quot; в РФ предъявлены обвинения
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Недавно задержанный в РФ гражданин США получил обвинения в шпионаже.

В России обвинили в шпионаже гражданина США Пола Вилана, которого ранее задержали в Москве.

Об этом в четверг сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Обвинение предъявлено. Вилан его не признает", — сказал собеседник агентства.

Позже адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что мера пресечения для Вилана обжалована.

"Сегодня я направил по почте апелляционную жалобу, в которой прошу Мосгорсуд отменить решение об аресте Вилана и избрать ему другую меру пресечения — в виде залога", — сказал адвокат. Он отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда.

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По словам Жеребенкова, Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Вместе с тем, адвокат отказался от комментариев по поводу обвинения своего подзащитного, ссылаясь на данную им следователю подписку о неразглашении данных следствия.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ задержали Вилана в Москве в конце декабря по подозрению в шпионаже. Брат Вилана Дэвид сообщил, что Пол приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также рассказал, что Вилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в Конгресс США, посольство США в РФ и Госдеп.

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США, РФ, Пол Вилан, Владимир Жеребенков.
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