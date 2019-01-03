США предложили Турции контракт на покупку ЗРК Patriot

Новости мира: Администрация США передала Турции предложения о продаже ЗРК Patriot.

Делегация в составе официальных представителей Администрации США, которая сейчас находится в Анкаре, передала турецкой стороне предложения по продаже ЗРК Patriot.

Об этом сообщает CNN Turk.

«Представители Администрации США, которые находятся с визитом в Анкаре, представили предложения по продаже систем ПВО», - отмечает телеканал.

Переговоры ведутся на уровне министерств обороны и иностранных дел.

Речь идет о 80 ракетах-перехватчиках Patriot MIM-104E и 60 ракетах PAC-3 для комплексов Patriot и соответствующем оборудовании стоимостью 3,5 млрд долларов. Кроме ракет, речь идет также о радиолокационных комплектах, станциях управления, станциях по запуску, средствах связи, инструментах и испытательном оборудовании, программах для наладки и проверки, вспомогательном оборудовании.

«Предложенный контракт увеличит обороноспособность Турции», - заявляли представители Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Минобороны США, когда в декабре прошлого года стало известно, что Госдеп США одобрил продажу Турции ЗРК «Патриот».

Как известно, Турция пыталась приобрести систему ПВО у США раньше, но тогда этого не произошло. В 2017 году Анкара подписала контракт с Россией на приобретение системы ПВО С-400. Согласно предварительным договоренностям, установка системы С-400 в Турции должна начаться в октябре 2019 года.

В отчете Пентагона в конце ноября прошлого года отмечалось, что приобретение системы С-400 будет иметь негативные последствия для отношений США и Турции.