Экс-дипломаты США не рекомендуют американцам ехать в Россию

Новости мира: Бывшие дипломаты советуют американцам отказаться от поездок в Россию.

После ареста в Москве и обвинений в "шпионаже" гражданина США Пола Вилана бывшие американские послы посоветовали другим американцам отказаться от идеи путешествий в Россию с учетом гарантии собственной безопасности.

Об этом говорится в серии Twitter-сообщений, обнародованных экс-дипломатами в четверг, сообщает Укринформ.

"Меня часто спрашивают, безопасно ли ехать в Россию в качестве туриста или студента. Я всегда говорил - да, и с энтузиазмом. Однако после ареста Уилана, я изменю свои советы", - отметил в одном из последних сообщений бывший посол США в России Майкл Макфол.

Сейчас Макфол работает профессором в Стэндфордском университете в США.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который сейчас возглавляет российское и украинское направления в Институте Брукингса, назвал действия правительства РФ в отношении иностранцев произволом.

"Поездки в Россию, видимо, безопасны для большинства американцев. Однако, учитывая нрав российского правительства следовать собственным законам, американец не может путешествовать туда с той же уверенной безопасностью, которую он/она имеет во время посещения большинства других стран", - написал Пайфер.