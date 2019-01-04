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Палата представителей США приняла проект бюджета

Палата представителей США приняла проект бюджета
08:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта, касающихся финансирования федерального правительства.

Демократическая партия в четверг, первый день работы Палаты представителей Конгресса США 116-го созыва, продавила принятие законопроектов, которые позволят возобновить работу правительства, пишет Dow Jones.

Правительство США частично приостановило работу с полуночи 22 декабря из-за нехватки финансирования ("шатдаун"). Камнем преткновения стало строительство стены на границе с Мексикой, которого требовал президент США Дональд Трамп.

Демократы с 3 января получили большинство в нижней палате Конгресса и не замедлили им воспользоваться. Американские издания особо отметили роль нового спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

В поддержку законопроектов голосовал 241 депутат при 190 "против". В частности, конгрессмены выступили за финансирование деятельности министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года. За это время Конгресс намерен найти компромисс по вопросу защиты границы Соединенных Штатов от нелегальной миграции.

Кроме того, члены нижней палаты Конгресса одобрили выделение средств для Госдепартамента, министерств внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, финансов, а также ряда других ведомств до 30 сентября 2019 года.

При Трампе госдолг США вырос на 2 триллиона долларов

Теперь законопроектам необходимо получить одобрение Сената, более половины мест в котором занимают республиканцы.

За несколько часов до голосования Белый дом сообщил, что советники Д.Трампа намерены рекомендовать ему наложить вето на проекты, если Конгресс примет их без выделения дополнительных средств на защиту американской границы и строительство стены, передает Deutsche Welle. Глава государства требует направить на эти цели $5,7 млрд. Демократы согласны потратить на защиту южных границ лишь $1,3 млрд.

Декабрьские опросы общественного мнения показали, что от 54% до 57% американцев выступают против строительства стены.

До положительного решения вопроса о "шатдауне" около 800 тыс. американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.

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США, Конгресс США, Палата представителей конгресса США, Штдаун.
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