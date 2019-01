"Слишком успешен": Трамп рассказал, почему демократы хотят объявить импичмент

Президент США заявил, что демократы хотят отстранить его от власти лишь потому, что им не удастся победить на следующих выборах.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Как я неоднократно заявлял, если демократы захватят Белый Дом или Сенат, финансовые рынки будут разрушены. Мы выиграли Сенат, они выиграли Дом. Всё успокоится. Они хотят объявить мне импичмент, потому что знают, что не смогут победить в 2020 году, слишком большой успех!", - написал он.

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success!

