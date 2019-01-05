Задержанный в Москве американец имеет гражданство еще ряда стран

Новости мира: Задержанный в Москве гражданин США Пол Уилан имеет также гражданство Великобритании, Ирландии и Канады, в связи с этим давление на РФ возрастет в несколько раз

Задержанный в российской столице и обвинен в шпионаже гражданин США Пол Уилан имеет также гражданство Канады, Великобритании и Ирландии, следовательно дипломатическое давление на Россию возрастает в несколько раз. Об этом говорится в сообщении американского информагентства АР, обнародованном в пятницу.

"Бывший американский морпех, задержанный в Москве по обвинению в шпионаже, имеет также гражданство Великобритании, Ирландии и Канады", - говорится в сообщении.

Информация о том, что Пол Уилан имеет гражданство четырех стран, усиливает международное давление на Россию сразу по нескольким фронтам. Великобритания, Ирландия и Канада уже отправили обращение, чтобы их дипломаты имели возможность посетить их гражданина, так как это сделал американский посол.

Тем временем, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в пятницу, что Россия пытается использовать Уилана в качестве "пешки" в своих геополитических играх. Гант также подчеркнул, что британское правительство настроено всячески помогать Уилану.

"Министерство иностранных дел Ирландии в пятницу подтвердило, что Вилан также имеет ирландское гражданство и заявил, что обратилось за консульским доступом к нему.

Вместе с тем, МИД Канады отметило, что предоставляет консульскую помощь Уилану и требует у российских органов власти предоставить больше информации по его делу", - замечает издание.

Напомним, ФСБ задержала в Москве 48-летнего директора по безопасности американской компании поставко автозапчастей Пола Уилана 28 декабря. Российские власти обвинили его в шпионской деятельности. Тем временем, с Уиланом, по официальной информации, удалось встретиться послу США в Москве Джону Гантсману.