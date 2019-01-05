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В США игра в боулинг закончилась трагедией, застрелены 3 человека

В США игра в боулинг закончилась трагедией, застрелены 3 человека
16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: В американском городе Торранс, который находится в 30 км от Лос-Анджелеса произошла стрельба в боулинг-клубе, погибли 3 человека, еще 4 ранены.

В американском городе Торранс, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса произошла стрельба в боулинг-клубе. По данным американских СМИ, погибли 3 человека, еще 4 получили ранения и доставлены в больницу.

Информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили в местном отделении полиции. Известно, что город, где произошла трагедия, находится всего в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

Сообщается, что когда полиция прибыла по вызову на место трагедии, с огнестрельными ранениями в заведении Gable House Bowl уже были обнаружены несколько людей, не подающих признаков жизни.

Власти города пока не разглашают всех подробностей инцидента, но по словам очевидцев, причиной страшной трагедии стала драка между двумя большими группами людей в кегельбане.

Напомним, в польском городе Кошалин произошел пожар в квест-комнате, когда там пребывали подростки. Известно, что у одной из них был День рождения и подростки решили отпраздновать событие в данном заведении. В результате пожара погибли 5 девушек в возрасте 15 лет, еще одного мужчину с ожогами доставили в больницу. Согласно информации, девушки были закрыты в комнате, которая должна была открыться тогда, когда они отгадают все задачи, но в то время они прошли только часть из них. Пока причины пожара устанавливаются. В городе объявлен траур и отменены все развлекательные мероприятия.

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Все по теме:

США, Жертвы, Стрельба, Раненые, Штат Калифорния, Торранс, Боулинг-клуб.
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