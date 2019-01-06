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СМИ: Часть войск США в Сирии останутся в стране на неопределенное время

СМИ: Часть войск США в Сирии останутся в стране на неопределенное время
00:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Соединенные Штаты Америки решили оставить часть войск в Сирии.

США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

Кроме того, сообщается, что после вывода из Сирии часть войск будет направлена в Ирак.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии уже начался.

Как сообщалось накануне, вывод американских войск из Сирии будет растянутым во времени процессом, так по словам Трампа, вывод войск пройдёт "в течение определённого периода времени".

Более точной информации о выводе войск президент не предоставил. 

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Сирия, Ирак, Вывод войск США.
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