Трамп подтвердил ликвидацию члена "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время воздушного удара в Йемене уничтожили члена группировки "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!

