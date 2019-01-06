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Трамп подтвердил ликвидацию члена "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави

Трамп подтвердил ликвидацию члена &quot;Аль-Каида&quot; Джамала аль-Бадави
21:06 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов "Аль-Каиды".

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время воздушного удара в Йемене уничтожили члена группировки "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави, передает УНН со ссылкой на ВВС.

 

"Наши мощные военные совершили правосудие ради убитых и раненых героев во время подлой атаки на американскую команду "Коул" (эсминец Cole 12 октября 2000 атаковали террористы в порту йеменского города Аден, тогда погибли 17 американских моряков - ред.)", - сказал Трамп.

Представители оборонного ведомства США сообщили, что "точный удар" нанесли во вторник к востоку от йеменской столицы, города Санаа.

Ранее появилась информация о ликвидации члена "Аль-Каиды", но официального подтверждения не было.

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Все по теме:

США, Аль-Каида, Йемен, Дональд Трамп, Джамал аль-Бадави.
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