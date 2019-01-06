Трамп подтвердил ликвидацию члена "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави

Новости мира: Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов "Аль-Каиды".

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время воздушного удара в Йемене уничтожили члена группировки "Аль-Каида" Джамала аль-Бадави, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

"Наши мощные военные совершили правосудие ради убитых и раненых героев во время подлой атаки на американскую команду "Коул" (эсминец Cole 12 октября 2000 атаковали террористы в порту йеменского города Аден, тогда погибли 17 американских моряков - ред.)", - сказал Трамп.

Представители оборонного ведомства США сообщили, что "точный удар" нанесли во вторник к востоку от йеменской столицы, города Санаа.

Ранее появилась информация о ликвидации члена "Аль-Каиды", но официального подтверждения не было.