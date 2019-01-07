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Байден скоро объявит решение касательно участия в следующих выборах президента США

Байден скоро объявит решение касательно участия в следующих выборах президента США
17:05 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Бывший вице-президент США Джо Байден до конца зимы объявит, будет ли участвовать в следующих президентских выборах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ближайшее окружение политика. Решение Байдена ожидают до конца февраля или, самое позднее, в начале весны.

При этом источники из окружения политика утверждают, что он склоняется к участию в выборах, которые состоятся в 2020 году. Вполне возможно, говорится в комментарии CNN, что Байден уже принял решение, однако не сообщил о нем даже ближайшим союзникам.

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В администрации Обамы Джо Байден отвечал, среди прочего, за отношения с Украиной. Имеет имидж ее сторонника, а также жесткого критика в том, что касается недостаточной борьбы с коррупцией.

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В 2015 Байден решил не участвовать в президентской гонке от Демократической партии, открыв таким образом путь к кандидатству Хиллари Клинтон.

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США, Джо Байден, Президентские выборы в США, Демократическая партия США.
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