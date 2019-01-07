Трамп решил посетить границу с Мексикой

Новости мира: Президент США Дональд Трамп намерен лично вылететь к границе США и Мексики.

О планах президента сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, назвав ситуацию на границе "гуманитарным кризисом".

"Президент Дональд Трамп в четверг отправится к южной границе, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой национальной безопасности и гуманитарного кризиса. Более подробная информация будет объявлена в ближайшее время", - отметила официальный представитель администрации на собственной странице в сети Twitter.

Как сообщалось ранее, в декабре Конгресс США не смог утвердить государственный бюджет на следующий год, что повлекло за собой возникновение частичного правительственного "шатдауна". Демократы не поддерживают инициативы президента Трампа, который хочет взять из бюджета более $5 млрд в 2019 году для начала строительства новой стены на границе с Мексикой.

При этом, сам Трамп неоднократно подчеркивал, что может воспользоваться правом введения состояния национальной опасности, чтобы получить необходимое финансирование на стену из фондов, предусмотренных бюджетом в случае чрезвычайных ситуаций.