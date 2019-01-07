Названо возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Новости мира: Второй саммит между Президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть проведен во вьетнамском Ханое.

"Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут встретиться во вьетнамской столице на втором саммите по денуклеаризации Пхеньяна", - сообщает Bloomberg.

По данным Munhwa Ilbo, американские чиновники уже встречались с коллегами из КНДР в Ханое для согласования деталей самого саммита.

Отмечается, что Вьетнам является не только союзником Северной Кореи, но имеет также хорошие отношения с Соединенными Штатами.

Как сообщалось, Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую историческую встречу 12 июня в Сингапуре. По результатам переговоров стороны подписали совместное заявление, в котором договорились о встречных шагах как минимум по четырем пунктам. В документе были, в частности, подтверждены намерения установить новые двусторонние отношения; построить прочный мир в КНДР; провести полную денуклеаризации Корейского полуострова; а также вернуть останки погибших в Корейской войне. Кроме того, в совместном заявлении была закреплена договоренность о продолжении переговорного процесса между двумя странами.