Трамп обвинил СМИ в попытках принизить его президентские успехи

Новости мира: Президент США Дональд Трамп назвал американские медиа, которые не пишут о достижениях его президентства, "безумными психопатами" и "врагами народа".

Об этом он написал в целой серии твиттер-сообщений в понедельник.

"Со всеми успехами, достигнутых нашей страной, включая только что обнародованное количество рабочих мест, которое является запредельным, "фейковые новости" и абсолютно нечестные медиа никогда не отзывались хуже обо мне и моем президентстве. Многие из них стали безумными психопатами, которые отворачиваются от правды!" — подчеркнул нынешний глава Белого дома.

В другом сообщении он выразил убеждение, что либеральные СМИ, которые он назвал "фейковыми" новостями, "сознательно лгут и преуменьшают, чтобы выставить огромный успех администрации Трампа и мой лично в как можно худшем свете". При этом Трамп обвинил медиа в "использовании несуществующих источников", а также написании историй, которые являются сплошной выдумкой. "Наша страна чувствует себя настолько хорошо, но этот день является печальным для Америки!" — отметил президент.

"СМИ фейковых новостей" в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Они действительно является врагом народа! Мы должны вернуть честность в журналистику и репортажи!" — заметил Трамп в очередном твиттер-сообщении.

Как известно, нынешний президент США Дональд Трамп регулярно обвиняет в неправдивости СМИ, не сообщающие об успехах его администрации, которые он считает "большими" и иногда "грандиозными".