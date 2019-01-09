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Конгрессмены США требуют не отменять санкции против российского олигарха

Конгрессмены США требуют не отменять санкции против российского олигарха
09:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Демократы в Конгрессе США требуют отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски.

Группа демократов, возглавляющих семь комитетов Палаты представителей США, обратилась с письмом к Минфину США с просьбой отложить решение о смягчении санкций в отношении компаний Олега Дерипаски En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

"Мы просим, чтобы вы были доступны для встречи со всеми заинтересованными членами в подходящей обстановке для полного обсуждения всех аспектов соглашения, прекращения санкций и влияние этих решений на усилия США по прекращению пагубной деятельности России, направленной на нашу страну", - следует из письма конгрессменов министру финансов США Стивену Мнучину.

Согласно документу, законодатели не получили достаточно времени, чтобы изучить вопрос, насколько оправдано снятие санкций с компаний О.Дерипаски.

"Уведомление Конгрессу было доставлено непосредственно перед уходом на длительный перерыв в работе, в течение которого произошел "шатдаун" правительства, что затрудняет завершение нашего рассмотрения этого вопроса в течение 30-дневного периода, предусмотренного CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки через санкции" - ред.)", - говорится в письме конгрессменов.

Авторы письма отметили, что ждут ответ Минфина до конца рабочего дня в пятницу 11 января.

Под документом подписались Ричард Нил, глава комитета по путям и средствам, Максин Уотерс, глава комитета по финансовым услугам, Эллиот Энджел, глава комитета по международным делам, Адам Шифф, глава комитета по разведке, Элайджа Каммингс, глава комитета по надзору и реформе, Джеррольд Надлер, глава юридического комитета, а также председатель комитета национальной безопасности Бенни Томпсон.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные О.Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

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Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали О.Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является О.Дерипаска.

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США, Олег Дерипаска, Конгресс США, Минфин США.
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