В США испытали гиперзвуковые снаряды с эскадренного миноносца

Новости мира: СМИ сообщают, что военно-морскими силами США были проведены испытания гиперзвукового оружия.

США летом 2018 года в рамках учений RIMPAC (Rim Of The Pacific) провели около двадцати испытательных запусков гиперзвуковых снарядов с эскадренного миноносца USS Dewey.

Запуск осуществлялся из стандартной 127-миллиметровой артиллерийской установки Mark 45, которой располагает практически каждый корабль ВМС, пишет USNI News со ссылкой на источники.

Данные испытания были призваны "доказать, что ВМС может превратить палубную установку, которой больше 40 лет, в эффективное и недорогое оружие против крылатых ракет и более крупных беспилотных летательных аппаратов".

Отмечается, что изначально гиперзвуковые снаряды создавались для использования в электромагнитных рельсовых пушках. Издание напоминает, что сейчас ВМС США для противостояния угрозам со стороны крылатых ракет используют достаточно эффективную, но при этом очень дорогостоящую комбинацию ракетных систем.