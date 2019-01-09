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Помпео с президентом Ирака договорился победить ИГИЛ

Помпео с президентом Ирака договорился победить ИГИЛ
20:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: США и Ирак по итогам встречи Майка Помпео и Бархама Салиха договорились вместе победить ИГИЛ.

США будут поддерживать иракские силы безопасности для достижения окончательной победы над "ИГИЛ" в регионе Ирака и Сирии, где сосредоточена в последние годы эта террористическая группировка.

Об этом говорилось во время встречи госсекретаря США Майкла Помпео и президента Ирака Бархама Салиха в рамках ближневосточного турне главы американской дипломатии, сообщает корреспондент.

"Лидеры обсудили последнее территориальное поражение "ИГИЛ", а также поддержку со стороны США иракских сил безопасности для обеспечения окончательной победы над "ИГИЛ", - отметили в Государственном департаменте США по результатам встречи.

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Кроме того, госсекретарь Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и независимости Ирака, а также важность этой страны как стратегического партнера в регионе.

Глава Госдепартамента США положительно отметил возобновление экспорта нефти через нефтепровод Киркук и одновременно важность дальнейших шагов в направлении энергетической независимости Ирака. Кроме того, стороны обсудили помощь со стороны США в решении политических, экономических вопросов Ирака, а также проблем, связанных с безопасностью в регионе.

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США, Ирак, ИГИЛ, Майк Помпео, Бархам Салих.
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